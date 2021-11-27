Ceg - Gerçekleşebilir sözleri! Gerçekleşebilir şarkı sözleri nelerdir?
Ceg'in yeni şarkısı Gerçekleşebilir, Youtube'a yüklendi. 26 Kasım tarihinde Youtube'a yüklenen şarkının sözleri merak edildi. Gerçekleşebilir şarkısı şuana kadar 170 bin izlenme ve 28 bin beğeni aldı. Peki, Ceg - Gerçekleşebilir sözleri! Gerçekleşebilir şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Ceg - Gerçekleşebilir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CEG - GERÇEKLEŞEBİLİR ŞARKI SÖZLERİ
[Verse 1]
İlk konserimde büyük hevesle çağırdım herkesi
Lakin kimse yoktu, şarkı boşuna çaldı, ben rezil olmuştum (Leş)
Dedim ki belki değişir (Belki), gittim denedim her işi
Cafe, bar, otel, pub ve çağrı merkezi
Bak şimdi nereye geldi konu, cidden denedim her bi' b*ku
Her gün annem derdi "Oku", anne bana ne verdi okul?
Defalarca pratik yaptım lakin önümde trafik vardı
Yoktu lanet bi' yaya geçidi, ve yaya geçirip gerdim oku
Gerginim moruk, kendini koru (Ah)
Yok ?dice'm bi*ch her kim olursan ol, burama geldi moruk (Ih!)
Taklit ettim her ikonu ama başardım kendim olup
Şöhret başımı döndürdü, ha***tir sanırım V*rtigo bu
Keşke yolumu daha da hızlı katedebilsem (Keşke)
Bunu hak ettim, keşke daha çok hak edebilsem (Keşke)
Anlamazlar, çalış-kan bi' talebe değilsen (Hayır)
Üzgünüm anne, olamadım bi' doktor, avukat, akademisyen (Haha)
Batsın para ve sistem (Batsın), yansır kaleme hisler (Hisler)
S**iyim! N'olmuş hakkım olanı talep ettiysem? (N'olmuş?)
Benden sana ne? Sizler, kanepenizden bi' dizi izler gibi
Hayatımı yargılıyo'nuz, çok sıkıldım lan hepinizden
[Nakarat]
Dilediğin şeye dikkat et çünkü
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gülümsüyorum her gün lakin
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Değil)
***
Dile-dile-dilediğin şeye dikkat et çünkü
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gülümsüyorum her gün lakin
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Değil)
[Verse 2]
Artık daha sık mazeretim, barmen daha sık tazelesin
1'e 10 kala bi' sahnedesin, sabah 10 cannabis mahkemesi
(Objection, your honor!)
Getirmiyo' ki para bi' saadet, burası daha çok bi' hapishane
Gözden uzağım, veremem size bi' magazin malzemesi
(Shut the f**k up!)
Moruk bu piyasa benim zindanım, beni bi' salın, ben bi' insanım
Elimde satır, ben deli bi' sapığım o yüzden attırma tepemi sakın
Sakın-calı hep bi' satır, Karın-deşen Ceg mi-zahı
Mikrofon başında Cengiz Han'ım, bu kalemle kağıt tek teçhizatım
Artık işin feriştahıyım (Hu!), her düşman lavuk tedirgin (Haha)
Hala başarıya iştahlıyım (Mmm), sıyırmak gibi tavuk kemiğini
Deliler gibi pişmanım, bu tılsımın kabuğu delindi
Çünkü dileğim Wishmaster tarafından kabul edildi (Wooh)
[Nakarat]
Dilediğin şeye dikkat et çünkü
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gülümsüyorum her gün lakin
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Değil)
***
Dile-dile-dilediğin şeye dikkat et çünkü
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)
Gülümsüyorum her gün lakin
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)
Gerçek neşe değil (Değil)
[Skit]
Hayaller gerçek dışı olmak zorunda
Çünkü o dakika, o saniye aradığınızı bulduğunuzda
Onu artık istemeyeceksiniz
Çıkışa doğru yaklaşırken arzuların nesnesi daima eksik olmalıdır
İstediğiniz şey o değildir, bunun hayalidir
Neden av öldürmekten daha güzeldir diyoruz?
Ya da ne dilediğine dikkat et
Dileğiniz gerçekleşeceğinden değil
Çünkü artık onu istememeye mahkumsundur
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