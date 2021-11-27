Ceg - Gerçekleşebilir sözleri! Gerçekleşebilir şarkı sözleri nelerdir?

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CEG - GERÇEKLEŞEBİLİR ŞARKI SÖZLERİ

[Verse 1]

İlk konserimde büyük hevesle çağırdım herkesi

Lakin kimse yoktu, şarkı boşuna çaldı, ben rezil olmuştum (Leş)

Dedim ki belki değişir (Belki), gittim denedim her işi

Cafe, bar, otel, pub ve çağrı merkezi

Bak şimdi nereye geldi konu, cidden denedim her bi' b*ku

Her gün annem derdi "Oku", anne bana ne verdi okul?

Defalarca pratik yaptım lakin önümde trafik vardı

Yoktu lanet bi' yaya geçidi, ve yaya geçirip gerdim oku

Gerginim moruk, kendini koru (Ah)

Yok ?dice'm bi*ch her kim olursan ol, burama geldi moruk (Ih!)

Taklit ettim her ikonu ama başardım kendim olup

Şöhret başımı döndürdü, ha***tir sanırım V*rtigo bu

Keşke yolumu daha da hızlı katedebilsem (Keşke)

Bunu hak ettim, keşke daha çok hak edebilsem (Keşke)

Anlamazlar, çalış-kan bi' talebe değilsen (Hayır)

Üzgünüm anne, olamadım bi' doktor, avukat, akademisyen (Haha)

Batsın para ve sistem (Batsın), yansır kaleme hisler (Hisler)

S**iyim! N'olmuş hakkım olanı talep ettiysem? (N'olmuş?)

Benden sana ne? Sizler, kanepenizden bi' dizi izler gibi

Hayatımı yargılıyo'nuz, çok sıkıldım lan hepinizden

[Nakarat]

Dilediğin şeye dikkat et çünkü

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gülümsüyorum her gün lakin

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Değil)

***

Dile-dile-dilediğin şeye dikkat et çünkü

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gülümsüyorum her gün lakin

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Değil)

[Verse 2]

Artık daha sık mazeretim, barmen daha sık tazelesin

1'e 10 kala bi' sahnedesin, sabah 10 cannabis mahkemesi

(Objection, your honor!)

Getirmiyo' ki para bi' saadet, burası daha çok bi' hapishane

Gözden uzağım, veremem size bi' magazin malzemesi

(Shut the f**k up!)

Moruk bu piyasa benim zindanım, beni bi' salın, ben bi' insanım

Elimde satır, ben deli bi' sapığım o yüzden attırma tepemi sakın

Sakın-calı hep bi' satır, Karın-deşen Ceg mi-zahı

Mikrofon başında Cengiz Han'ım, bu kalemle kağıt tek teçhizatım

Artık işin feriştahıyım (Hu!), her düşman lavuk tedirgin (Haha)

Hala başarıya iştahlıyım (Mmm), sıyırmak gibi tavuk kemiğini

Deliler gibi pişmanım, bu tılsımın kabuğu delindi

Çünkü dileğim Wishmaster tarafından kabul edildi (Wooh)

[Nakarat]

Dilediğin şeye dikkat et çünkü

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gülümsüyorum her gün lakin

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Değil)

***

Dile-dile-dilediğin şeye dikkat et çünkü

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gerçekleşebilir (Gerçekleşebilir)

Gülümsüyorum her gün lakin

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Gerçek neşe değil)

Gerçek neşe değil (Değil)

[Skit]

Hayaller gerçek dışı olmak zorunda

Çünkü o dakika, o saniye aradığınızı bulduğunuzda

Onu artık istemeyeceksiniz

Çıkışa doğru yaklaşırken arzuların nesnesi daima eksik olmalıdır

İstediğiniz şey o değildir, bunun hayalidir

Neden av öldürmekten daha güzeldir diyoruz?

Ya da ne dilediğine dikkat et

Dileğiniz gerçekleşeceğinden değil

Çünkü artık onu istememeye mahkumsundur

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