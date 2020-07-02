Cefakar kadınlar "hayat müşterek" diyerek eşlerini orman işlerinde yalnız bırakmıyor Erzincan'da kadın orman işçileri, metrelerce yükseklikteki ağaçları beceriyle kullandıkları ağaç motoru ile keserek, ormanda çalışan eşlerine ekmek mücadelesinde destek oluyor.

Erzincan'da kadın orman işçileri, metrelerce yükseklikteki ağaçları beceriyle kullandıkları ağaç motoru ile keserek, ormanda çalışan eşlerine ekmek mücadelesinde destek oluyor.

Refahiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Yaylası'nda bulunan Sarıçam ormanına kurdukları çadırlarda kalan işçiler günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor.

Daha önce çalıştıkları Antalya Toros Dağları'ndan mevsimlik işçi olarak Erzincan'a gelen Akdeniz ve Temel ailesi de kısıtlı imkanlarla güç koşullarda çalışıyor.

İki ailenin kadın üyelerinin saat 05.00'te günün ilk çayını demlemek ve kahvaltı için "gözleme" hazırlamak üzere ateşi yakmalarıyla başlayan mesaileri, ardından ormanda Refahiye Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen ağaçların kesilmesiyle devam ediyor.

Eşleri ile ormanda çalışan 2 çocuk annesi Hatice Temel (28) ve Sadiye Akdeniz'in (45) mesaisi de diğer mevsimlik orman işçilerinden farklı değil.

Hazırladıkları kahvaltı ve çocukların bakımı, ev işlerinin yapılması sonrası kafalarına baretlerini takıp traktör ile belirlenen ağaçları kesmeye giden iki kadın, eşleri ile hummalı çalışmalarını hava kararana kadar sürdürüyor.

Birçok erkeğin güçlükle gerçekleştirdiği orman işçiliğinde boylarından katbekat büyük ağaçları kullandıkları ağaç motoru ile saniyeler içinde deviren kadınlar, sonrasında ise bu ağaçları budayıp parçalıyor.

Ev işleri ve çocuk bakımı gibi birçok işi başarıyla yapan Temel ve Akdeniz, her yıl mayıs ayında ormanların kesim, bakım ve gençleştirme zamanının başlamasıyla eşleri ile omuz omuza verip kazandıkları para ile aile bütçesine katkı sunuyor.

Hatice Temel, AA muhabirine, küçüklüğünden beri ormanla iç içe yaşadıklarını, yabani hayvanlardan hiç korkmadıklarını söyledi.

Ev işlerinden arta kalan zamanlarda eşi ile ormanda çalıştığını anlatan Temel, şöyle devam etti:

"Saat 05.00'te uyanıyoruz, ailemize bazlama, börek ve kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltının ardından onlar işe gidiyor. Bulaşık ve öğle yemeği hazırlığından sonra evi toparlıyorum, çocukların karnını doyuruyorum. İşim bittikten sonra ormana gidip yardım ediyorum. Öğle ise onlardan bir saat erken gelip yemeklerini hazırlıyorum. Sonra yine ormana çalışmaya gidiyorum. Bazen bir buçuk yaşındaki oğlumla çalışmaya gidiyorum. Bazen de evde kalıyor, komşular bakıyor."

Temel, eşini yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Hayat müşterek, eşime yardımcı olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bizler her kadının yapması gereken işlerin yanı sıra ormanda eşimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Mühendislerce belirlenen ağaçları kesiyoruz"

Orman işçisi Sadiye Akdeniz ise ormandaki yorucu çalışma sonrası ev işlerini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın olarak hem ormanda çalışmak hem de evdeki işleri bir arada götürmek zor ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sabah erkenden mesaiye başlıyoruz. Evde yemek, bulaşık ve çamaşır yıkama işlerinin ardından ormanda eşimizin yanına yardıma gidiyoruz. Ormandan korkmuyoruz, küçüklüğümüzden bu tarafa ormanla iç içe yaşıyoruz. Nisanda ormana çıkıyoruz, kasıma kadar 7-8 ay burada çalışıyoruz. Ormanda, mühendislerce belirlenen ağaçları kesiyoruz. İnce olanları odun, kalınları ise tomruk yaparak istifliyoruz."

Refahiye Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç da ormanların daha verimli olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Bu bakım sayesinde ormanlar daha verimli hale geliyor"

Bakımlardan birinin "aralama" adını verdikleri seyreltme çalışması olduğunu aktaran Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesim işini ihale ettiğimiz vatandaşlarımız Adana'dan gelerek çalışmalarına başladı. Mühendislerimizin işaretledikleri ağaçlar orman işçilerince kesiliyor. Bu bakım sayesinde ormanlar daha verimli hale geliyor. Böylelikle gelecek nesillere daha sağlıklı ve dayanıklı ormanlar bırakmış oluyoruz."

Saraç, orman işçilerinin yaşam koşullarının zorluğuna dikkati çekerek, "Burada çalışan işçilerimiz, aileleri ve çocukları ile çok zor şartlarda çalışıyor. Allah kolaylık versin. Yapılan çalışmalarla hem ülke ekonomimiz hem de vatandaşlarımız kazanıyor. Ekmek paralarını kazanmaya gelen orman işçilerimizin zaman zaman iş güvenliği konusunda denetimlerini yaparak, oluşabilecek iş kazalarına karşı tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA