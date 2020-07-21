Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin basınında haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Cedi Osman ve Ebru Şahin, Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi.

Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.

HENÜZ 1 HAFTALIK AŞK

1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach'teydi. Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman'la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

YARDIMCISI NÖBETTE

NBA'de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.

İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı;