Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'den flaş hamle

İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettiriyor.

TEKTAŞI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Posta'da yer alan habere göre; Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman'la evlilik hazırlığı yapıyor. Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı.

ÖZEL KASA YAPTIRDI

Şu sıralar 'Destan' dizisinde 'Akkız'ı canlandıran oyuncu sürekli sette. Bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.