Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor
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Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor

29.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14

Denizli'de bir esnaf, iş yerinin önünde yaklaşık 6 bin 500 TL değerinde altının bulunduğu bir poşet buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise bir vatandaşın cebindeki telefonu çıkartmak isterken altınlarını düşürdüğü ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde oto lastik işiyle uğraşan Murat Karaçoban, lastik tamirini yaptığı bir aracın işyerinden çıkması için yardımcı olduğu sırada yerde bir poşeti fark etti.

POŞETİ AÇINCA ALTINLARI GÖRDÜ

Yerden poşeti alarak içine bakan Karaçoban gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Poşet içerisinde altınları gören Karaçoban, işlerin durgunlaştığı anda baktığında altınların gerçek olduğunu görerek karakola gitti. Karakola giderek altınları teslim eden Karaçoban, işyeri güvenlik kameralarına bakarak olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı.

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

TELEFONUNU ÇIKARIRKEN ALTINLARINI DÜŞÜRMÜŞ

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda bir vatandaş yolda karşıda diğer karşıya geçtiği sırada altınlar ile aynı cebinde bulunan telefonu çıkartmak isterken altın dolu poşeti düşürdü. Ardından ise iş yeri sahibi Karaçoban altınları alarak muhafaza ediyor. İlk olarak sahte altın olduğunu düşündüğünü belirten Murat Karaçoban, "Bir akşamüstü saati çalışıyorduk. Müşterilerim vardı. Bir aracın lastiğini tamir ettim, diğer araç hava ayarı için gelmişti. Aracın birini çıkartırken dışarıda bir torba fark ettim. Torbayı elime alıp baktığımda içinde altın olduğunu gördüm. Sahte altın olayları çoğaldığı için bir ara şüphelendim. Polis ekiplerinden kaçmak için bir aracın attığını düşündüm. Aldım, işlerim bittiğinde yukarı çıktım. Baktığımda içinde baya bir altın vardı" dedi.

"CANI GÖNÜLDEN SAHİBİNİN BULUNMASINI İSTERİM"

Güvenlik kameralarından altınları düşürdüğü şahsı tespit eden ve altınların teslim edilmesini istediğini belirten Karaçoban, "Bugün piyasa değeri yaklaşık 6 bin, 6 bin 500 TL değerinde altın vardı. En yakın karakola gittim. Durumu anlattım. Onlara altınları teslim ettim. Karakoldan sonra tekrar dükkana gelince güvenlik kameraları aklıma geldi. Kimin düşürdüğünü merak ettim. Düşüren ağabeyi tespit ettim. O görüntüleri tekrar karakola giderek bildirdim ve görüntüleri aldılar. Kimin düşürdüğü net belli, görünüyor. İnşallah şu pandemide, zor günlerde bulunur. Hak yerini bulur. Canı gönülden sahibinin bulunmasını ve teslim edilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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