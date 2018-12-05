Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine Ziyaretler

Osmaniye'de kadın belediye başkan aday adayı ve muhtar adayları "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" nedeniyle Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.



Ziyarette konuşan AK Parti Osmaniye Belediye Başkan Aday Adayı Berna Banu Başlamış Asker, 84 yıl önce TBMM'de kadına seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı.



Türk kadınının kendilerine seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e minnettar olduğunu ifade eden Asker, "Atatürk, her daim kadın ve erkek eşitliği ilkesini ortaya koymuştur. Siyasal hayata katılımda kadınların önüne konulan engellerin ortadan kaldırılması ve kadınların siyasi hayatın figüranları değil, karar verici mercileri olarak aktif rol üstlenmelerinin yolu açılmalıdır. Kadın iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, merhamet timsali, şefkat abidesi ve hepsinden önemlisi Allah'ın en güzel şekilde yarattığı güzel, zarif, nazik bir kul ve insandır." diye konuştu.

Asker, Osmaniye'de mahalli idareler seçiminde 1 belediye başkan aday adayı, 10 muhtar adayıyla temsil edildiğini söyledi.

CGC Başkanı Ali Cihangir de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek cemiyet, federasyon ve konfederasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Cihangir, kadın belediye başkanı aday adayı ve muhtar adaylarına çalışmalarında başarı diledi.