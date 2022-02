CD Projekt Red ekibi yeni bir The Witcher oyunu geleceğini duyurdu

CD Projekt Red'in Gwent ekibinin üzerinde çalıştığı Project Golden Nekker'in önceki Gwent oyunundan farklı olarak tek oyunculu olarak oynanacağı hedefleniyor. Tamamen bağımsız bir oyun olacak olan Project Golden Nekker'den tam deneyim elde edilebilmesi için başka bir Gwent sürümüne ihtiyaç duyulmayacak.

Gwent, The Witcher 3'te karşılaşılan mini bir kart oyunudur. CD Projekt Red, 2017 yılının ilk çeyreğinde Gwent: The Witcher Card Game, oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Buna karşılık iki yıl sonra The Witcher Tales: Thronebreaker adlı yan ürün bir oyun piyasaya çıktı.

Gwent'in YouTube kanalında geliştirici güncellemesi 9.6 videosunda Oyun Direkötür Vladimir Tortsov, oyun için resmi bir açıklamanın yakında geleceğini söyledi. Tortsov, "Zamanı geldiğinde üzerinde çalıştığımız şeyleri duyurmak istiyoruz. Bu projenin bir araya gelmesinden dolayı gerçekten heyecanlıyım ve umarım siz de benim kadar beğenirsiniz." ifadelerine yer verdi.