CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin Xbox Game Pass'e gelmeyeceğini açıkladı

Tüm bunlar Xbox Cloud Gaming'in konsollara gelmesini destekleyen kısa bir tanıtım videosunda Cyberpunk 2077'nin kısa bir klibinin yer almasıyla başladı ve Xbox Cloud Gaming'de Xbox Game Pass Ultimate'in özelliklerinden biri.

Xbox Cloud Gaming'in Xbox Series X/S ve Xbox One konsollarına çıkış yapacağına dair paylaşılan videoda 2 saniyeliğine gösterilen Cyberpunk 2077 videosundan dolayı kullanıcılar sosyal medyada Cyberpunk 2077'nin Xbox Game Pass'e geleceğini öne sürdüler.

Bu söylentiler üzerine, CD Projekt Red'in Global PR Direktörü Radek Grabowski, Cyberpunk 2077'yi Game Pass'e dahil etmek gibi bir planlarının olmadığını açıkça belirtti.

Cyberpunk 2077 şu anda Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve PC için oynanabilir durumda.

XBOX CLOUD GAMING FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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