Ççüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti.
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Ççüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti.

Ççüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti.
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kendi müzik geçmişini, bugüne kadar yazdığı şarkıları topladığı "Yadigar" da anlatan Batuhan Mutlugil, Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümünün 'Bambaşka' ve 'Veda Olsun'dan sonraki üçüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti.

'Yor Beni' şarkısının video klibi; Batuhan Mutlugil'in içsel yolculuğunun kısa film tadında doğal bir şekilde Gürcan Gürşeçi yönetmenliğinde Bodrum'da çekilen görüntülerinden oluşuyor. "Yadigar" albümü, Batuhan Mutlugil'in eski dönemlerde çeşitli gruplarda birlikte çalıştığı müzisyenler Caner Üstündağ ve Utku Ünal'la stüdyoda tekrar bir araya gelip besteleri hayata geçirmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Bir yıllık çalışma sürecini, Batuhan Mutlugil: "Aslında Yadigar, hiçbir zaman planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı" sözleriyle anlatıyor. İstanbul Pür Stüdyosunda hücum kayıt şeklinde kaydedilen albümün prodüktörlüğünü Batuhan Mutlugil ve Caner Üstündağ yaptı. Değişik müzik stillerini trio sounduyla dinleyenlere sunmayı hedefleyen bu albümde tüm besteler ve sözler Batuhan Mutlugil'e ait.

Kaynak: Snob Magazin

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Ççüncü video klibini 'Yor Beni' şarkısına çekti. - Haberler Magazin
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