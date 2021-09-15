Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tüm Manisa'yı kapsayacak şekilde genişletiliyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan daire başkanları toplantısında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, kullanılmakta olan Cbs'nin hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Genel Müdür Aslay, kullanımda olan CBS'nin kullanım alanının Tüm Manisa'yı kapsayacak şekilde genişletilerek merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm hatların ve binaların CBS'ye işlenip hem hizmet kalitesinin artırılması hem de ileriki yıllar için sağlam bir veri tabanı oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik'in yanı sıra, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

İleriki yıllar için sağlam bir veri kaynağı oluşturuluyor

Genel Müdür Burak Aslay, il genelinde MASKİ'ye ait tüm içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, enerji nakil hatları, sondajlar, trafolar, içme suyu depoları, şantiye alanları, atıksu artıma tesisleri ve derelerin CBS'ye işleneceğini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Manisa Merkez için yapılmış olan eski sayısal işletme planı ile CBS'de kullanılmakta olan uydu verileri arasında bir uyumsuzluk söz konusuydu. Şuan kullanmakta olduğumuz CBS'nin kullanım alanını genişleterek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde entegrasyonu sağlayacağız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm hatlarımızın, tüm binalarımızın harita üzerindeki yerlerini koordinatlarıyla birlikte CBS'ye işleyerek ileriki yıllar için çok sağlam bir veri tabanı oluşturuyoruz" diye konuştu.

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