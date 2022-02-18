ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa'da çeyrek finalde

MERSİN (Bültenler) - Son 16 turu ikinci maçında FlammesCarolo'yu 79-48'lik skorla mağlup eden turuncu-lacivertliler, büyük bir başarıya imza attı.

Sezona 3kupa hedefiyle başlayan ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi,Avrupa şampiyonluğu hedefine emin adımlarla ilerliyor. 16 Nisan'da seyircisiz oynadığı ilk maçı 95-64'lük skorla kazanan Mersin ekibi, seyircisinin büyük desteğiyle çıktığı turun ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mersinli basketbolseverlerEdip Buran Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maça büyük ilgi gösterdi ve takımını yalnız bırakmadı. Salonu tıklım tıklım dolduran Mersinliler maç boyunca vuvuzela ve ıslıklarla Fransız ekibi üzerinde büyük bir baskı sağladı.

Başkan Özyiğit "Bu kente bir Avrupa kupası getireceğiz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de maçı salondan izleyerek, takıma destek verdi. Maç sonunda açıklama yapan Başkan Abdullah Özyiğit, "Takımımızı ve taraftarımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz, bu yolun sonu şampiyonluk olacak.Mersin'e bir Avrupa kupası sözümüz var. Bu kente bir Avrupa kupası getireceğiz" dedi.

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