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Çaylar Başkandan

Çaylar Başkandan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kış aylarında vatandaşlarla daha çok görüşebilmek, muhabbet, sohbet etmek amacı ile "Başkanla Akşam Çayı" programını başlattı.

Başkan Mustafa Koloğlu ilk olarak Yaka Mahallesinde Özkan Akbulut'un kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşla sohbet eden Koloğlu, varsa istek ve taleplerini not alarak çözüme kavuşturuyor.

Programla ilgili bilgeler veren Mustafa Koloğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana hiç halkımızdan kopmadık. Yaptığımız çalışmalarda halkımızın da büyük desteği ve teveccühü var. Sık sık yaptığımız muhalle ziyaretlerimize kış olduğu için yapamıyorduk. Bizde akşamları kıraathanede vatandaşla bir araya gelerek onların varsa sorunlarını dinliyoruz. İlk toplantımız güzel geçti, sohbet ettik vatandaşı dinledik, yaptığımız projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.

Başkan Koloğlu toplantıların devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Çaylar Başkandan

Çaylar Başkandan

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Düzce, Politika, Haber

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