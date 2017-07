Çaykur Rizespor Yönetiminden Hukuki Girişim Kararı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u yenmesine rağmen Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, söz konusu maçta bazı futbolcuların ahlak dışı davrandığını iddia ederek, "Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz." dedi.



Yeşil-mavili kulübün başkanı Kalkavan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yöneticiler ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.



Kalkavan, normal olmayan bir şekilde ligden düştüklerini ileri sürerek, Rize ve Trabzon şehirleri arasında düşmanlık oluşmasını istemediklerini vurguladı.



İki şehrin dost olduğunu aktaran Kalkavan, "Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Birçok dostumuz var. Birçok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzonspor'un performansı yüzünden söylenmiştir." diye konuştu.



Trabzonspor yönetimine bazı şeyler ilettiklerini belirten Metin Kalkavan, "Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ile ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.



Kalkavan, Trabzonspor ve Bursaspor kulüpleriyle ilgili şikayetlerinin olmadığına değinerek, "Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajer de var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır. Bizim anlayışımız da bu normal değildi." şeklinde görüş belirtti.



Kalkavan, Trabzonspor'dan bu yönetimin bedava da olsa oyuncu almayacağını, bordo-mavili kulüple sportif anlamda ilişkilerin buzdolabına kaldırıldığını kaydetti.



"Düşmemizin büyük zararı oldu"



Yeşil-mavili kulübün başkanı, Süper Lig'den düşmenin kendilerine 10 milyon lira zarar verdiğini dile getirdi.



Kalkavan, şöyle devam etti:



"Düşmemizin büyük zararı oldu ve çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık. Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız."



Kulüpteki tablonun kötü olmadığını dile getiren Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kalkavan, "Mali açıdan 50 milyon lira bir borcumuz var. Bunun yüzde 12'si banka borcudur. Bazı kulüpler 150 milyon lira ile alt lige gitti. Bunu düzenleyip geri geleceğimize inanıyoruz. Bazı şeyler çok farklı olacak." şeklinde konuştu.



Her şerde bir hayır aradığına vurgu yapan Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şehir, takımını, bizi, hocamızı sahiplendi. Bazı şeyler hoşunuza gitmeyebilir ama geçen sezon bir devrimi son hafta kaçırdık. Çok genç bir takım minimum harcama ile ligde kalmaya çalıştık. Ciddi bonservis yatırımları oldu. Başarmak üzereydik. Bu kadar uzun süre kazanamayan bir hoca ile devam ederek, devrim kararı verdik. Ligde 19 hoca değişti. Hoca değiştirmenin bir çözüm olmadığını, istikrar getirmediğini biliyorduk. Biz onu son 4 haftada istikrarlı çıkış ile başarmıştık. Şanssız bir dönemden geçtik. Zor şartlarda devrimi tamamlamak üzereyken bazı şeyler eksik kaldı. Darbe yedik, alt lige düştük ve orada zıplayarak gelmeye çalışacağız."



Karaman'a güven tam



Metin Kalkavan, kesinlikle teknik direktör değişikliği düşünmediklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 15 hoca ile çalıştım. Türkiye'nin en değerli hocalarından biri Hikmet Karaman'dır. Ben, Hikmet hoca için her zaman risk alırım. Hoca değiştirmek kolay. Benim öyle bir düşüncem yok. 36 puan normal olmayan sonuçlarla düşmek başarısız demek insafsızlık olur. Az futbolcu alıp daha az masraf ettik ve küme düştük." değerlendirmesinde bulundu.



Takıma uygun takviyeler yapmaya çalıştıklarını değerlendiren Kalkavan, şu ifadeleri kullandı:



"İyi bir elit kadro ve iskeletimiz var. En büyük başarımız göndermek istediklerimiz dışında futbolcu kaybetmedik. Giden futbolcular izin verdiğimiz futbolcular. Yerli yabancı güzel bir karışımımız var. 2-3 takviye yapınca kadro iyi yere gidecek. 50-55 milyon lira bir bütçe ile oynayacağız. Önemli olan sözleşmelere sadık kalmak. Ciddi tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Belli maliyetli futbolcuları gönderip, mali yükü az ve belli bir bütçe ile yola devam etmeyi hedefliyoruz."



"Kweuke satılmayacak"



Metin Kalkavan, Kamerunlu golcü Leonard Kweuke'yi göndermeyi düşünmediklerini söyledi.



Kweuke'nin sevdikleri bir oyuncu olduğuna değinen Kalkavan, "Kweuke, her gün teklif alan 4-5 milyon lira teklif alan bir oyuncumuz. Kararımız onu vermemek. Kweuke en değerli en pahalı oyuncumuz ama onu vermek gibi bir düşüncemiz yok. Sabah akşam teklif geliyor. Beş yıllık kontratı olan bir oyuncu. Bazı şeylerin değeri yok. Kweuke'nın TFF 1. Lig'de bize yapacağı katkıyı düşündüğümüzde pazarlığa girmiyoruz. Satıyor musunuz? Hayır. Çok net olarak Kweuke pazarlığını yapmıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Hikmet Karaman'ın açıklamaları



Kariyerinde bir ilki yaşadığını belirten Karaman, "Sezon içerisinde iddialı demeçler vererek böyle bir olayın yaşanmayacağını söylemiştim. Son maça kadar taşıdık. Rakibimiz de biz de ligde kalmak için maça çıktık. 36 puan aldık. Oynadığımız futbol 40 puan barajında olsa da zaman zaman hatalar yaparak istediğimiz sonucu gösteremedik." diye konuştu.



Kulüp açısından doğru plan ve projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini anlatan Karaman, şunları söyledi:



"Genç ve dinamik bir takım kurduk. 13-14 futbolcusu kalan takımın iskeletini koruyan, ileri doğru takımı koruyup dönüşünün muhteşem olacağına inandığımız bir takım var. Bunun örneğini Başakşehir yapmıştır. Ben Rizespor'un aynı şekilde yapacağına ve çıkışın seri olup kalıcı olacağına düşünüyorum. Bunun için geçmişten ders alıp çalışmalıyız. İletişimde olduğumuz oyuncu grubumuz var. Yönetim kurulumuz değerlendirecektir. Bunun dışında tek hedefimiz takıma odaklanıp geldiğimiz yere geri dönmek."



Metin Kalkavan'ın futbol hayatı boyunca çalıştığı en farklı insan olduğunu aktaran Karaman, "Bazı şeyleri açıklasam her yerde manşet olur. Bunları konuşacak durumda değiliz. Çaykur Rizespor çok farklı şeyleri başardı. Profesyonel çalışmalar hayata geçirdik. Beşiktaş'tan sonra hibrit çimi yaptık, güneş enerjisini getirdik. Bu sene ligde kalsaydık devrim yapacaktık. Ligde kalamayarak başarısız konuma düştük. Plan ve proje önemli. Küme düştük ama Çaykur Rizespor bu idare tarzını yukarı çektiğinde Süper Lig'in en önemli takımı olacak." ifadelerini kullandı.



Karaman, bazı şeylerin ders niteliğinde olduğunu kaydederek, şehrin bütünlüğünü sağlamak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.