Çaykur Rizespor: "Trabzonspor-Bursaspor Maçında Şike İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunacağız"

SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un Başkanı Metin Kalkavan, geçen yıl sezonun son haftasında Trabzonspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçla ilgili olarak 2 takımdan 3-4 futbolcu ve bazı menajerler hakkında şike yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Metin Kalkavan, ligden düştüklerini hatırlattı. Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, şu iddialarda bulundu:



"Trabzon ve Rize şehirleri arasında düşmanlık yaratma derdimiz yok. Trabzon-Rize dostluğu ebedidir. Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Bir çok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzon yönetimine bazı şeyler ilettik. Ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ve bazı menajerle ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajerde var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır."



"FUTBOL TEMİZ, KİRLETEN İNSANLAR"



Üst ligden alt lig düşmenin kendilerine 10 milyon euro zararı olduğuna dikkat çeken Başkan Kalkavan, iddialarını şöyle sürdürdü:



"Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız. Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil."



"TRABZONSPOR'LA DOSTLUĞUMUZ BİTTİ"



Trabzonspor Kulübü'yle dostluklarının bittiğini belirten Başkan Kalkavan, son olarak bordo mavili yönetimin bedava da olsa vereceği oyuncuyu almayacaklarını, sportif ilişkilerini buzdolabına kaldırdıklarını açıkladı.



- Rize