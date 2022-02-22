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Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi inşaatına başlamak için ihale işlem sürecini başlatan imzayı attı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi inşaatına başlamak için ihale işlem sürecini başlatan imzayı attı.

Projenin ihale sürecini başlatan imzayı atan Çayırova Belediye Bünyamin Çiftçi, "Biz canlı odaklı çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının hem vatandaşlarımıza zarar vermemesi için hem de onların daha rahat yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceği, hem açık alan, hem kapalı alan oluşturmak üzere bir kompleks projesi çalışması hazırladık. Geçtiğimiz sene doğal yaşam alanını oluşturduk ve bu sene de inşallah binanın inşaatına başlamaya yönelik ilk ihale işlem sürecini başlatıyoruz. Bu projemizle birlikte vatandaşlarımız artık sokak hayvanlarından rahatsız olmayacak. Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza zarar vermesinin önüne geçmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Bünyamin Çiftçi, Yerel, Haberler

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