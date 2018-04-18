Çaycuma Tso, Görev Dağılımı Yaptı

14 Nisan'da yapılan seçimle göreve gelen Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Buna göre; Serhat Dereli ve Fatih Özkütük Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Deniz Saraç Muhasip Üye ve Çağatay Yurtbay, Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu toplantı sonrasında bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Çaycuma TSO Yönetim Kurulu olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Öncelikle daha önceki dönemlerde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasının yönetiminde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı olarak görev yapmış olan tüm büyüklerimizi minnetle anmak isteriz. Odamızın kurucu başkanı Maksut Çavdar'ı, Mustafa Zeren'i, Ümit Özçelik'i, Hüsnü Sami Alpan'ı, Zeki Yurtbay'ı, Mithat Gülşen'i, Mehmet Dereli'yi, Rifat Sarsık'ı ve Erdoğan Güney'i görevleri sırasında vermiş oldukları hizmetlerden dolayı minnet ve teşekkürle anıyorum. Aralarında ebediyete intikal edenlerin ruhları şad olsun. Sağ olanların da hepsinin bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalanmak istiyoruz. Bizler yeni yönetim olarak seçmenin takdiri ile yeni bir oluşumla bayrağı kendilerinden teslim aldık ve bunun akabinde yönetim kurulu olarak karşılıklı istişarelerle görüş birliğine vararak görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımın görev almak için istekli olması, hepsinin çalışma arzusu içinde olduğunu göstermektedir. Üyelerimizin takdiri ile çok çalışma arzusu içinde olan bir yönetim kurulu göreve gelmiştir. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkan tüm fırsatları yakalayarak bölgemiz adına bunların takipçisi olacağız. Tüm sivil toplum kuruluşları ile aktif bir şekilde ve uzlaşma içinde Çaycuma için yararlı işler yapmak üzere yola çıktık ve güzel işlere birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." - ZONGULDAK