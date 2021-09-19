Çaycuma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende sırasıyla Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Şube Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören devam etti. Muharip Gaziler Derneği üyesi Terörle Mücadele Güneydoğu Gazisi Bedrettin Aytepe ; "Bugün burada, 19 Eylül'ün Gaziler günü olarak ilan edilmesi, 3 Temmuz 2002 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmistir. 19 Eylül Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ünvanı verildiği gündür, işte bu günü bizler, gazilerimize duyduğumuz minnet borcu gazilerimiz, tek bayrak altında özgürce yaşayabilmemiz için İstiklal savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da ve 15 Temmuz kalkışmasında ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılara yönelik, bizi bugünlere getiren, yaşanan olayları hatırlatan savaşlara ait tek canlı kanıtımız şu an aramızda bulunan gazilerimizdir. Gazilerimiz, Ulu Önder Muftafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yaşayan tarihimizdir. Geçmişten ders almayan tuplulukların yıkılmaya mahkum olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. Bizler de yaşayan tarihten ders alıp, daha çok çalışmalı ve güçlü olmalıyız. Ancak bu şekilde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları pahasına bize emanet ettiği topraklarda hür ve özgürce yaşayabiliriz, savaşların biçimi, şekli ne olursa olsun büyük birtakım, acı, göz yaşıdır. Bu nedenle tüm olumsuzluklara rağmen vücutlarını siper ederek, savaşlara katılıp bizi bu günlerimize getiren gazilerimize her zaman kalbimizde yer verdiğimizi göstermeliyiz. Ancak bu takdirde bir nebze dahi olsa minnet borcumuzu ödeyebiliriz. Sözlerime son vermeden önce, kanlarını bu vatan için akıtan, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Tören öğrencilerin şiir okumasından sonra toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK