Çaycuma'da engelli vatandaşlara akülü sandalyeleri teslim edildi
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Çaycuma'da engelli vatandaşlara akülü sandalyeleri teslim edildi

07.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Çaycuma'da engelli vatandaşlara akülü sandalyeleri teslim edildi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD ) Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal tarafından Çaycuma ilçesinde üç engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD ) Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal tarafından Çaycuma ilçesinde üç engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOFD Zonguldak olarak bilinçli bir şekilde her türlü sağlık tedbirlerini alarak pandemi süresince gönüllülerle birlikte faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini anlatan Ünal, "TOFD olarak pandemi döneminde 573 akülü tekerlekli sandalye, 205 manuel tekerlekli sandalye, 32 özellikli tekerlekli sandalye minderi, 8 özellikli elektronik hasta karyolası ve yatağı, 12 akülü tekerlekli sandalye aküsü engelli vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Ayrıca çeşitli kurumlar, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörler ile zoom üzerinden panel, eğitim faaliyeti ve konferanslar düzenlenmiş olup halkımızın bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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