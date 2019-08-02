Çaycuma'da cami ve sosyal tesis yapımı

Çaycuma'da, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince "Bir Tuğla da Sen Koy" sloganıyla başlatılan cami yapımı için ilk kazma vuruldu.

Dernek Başkanı Naim Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Mahalle Dokap Sitesi'nde cami yapımı inşaatının temel kazı işlemlerinin başladığını belirterek, 3 bin 400 metrekare alana kurulacak olan caminin sosyal tesisiyle de göz dolduran bir mimari yapıya sahip olacağını ifade etti.

İlçenin en büyük mahallesi olan sitelerin, uzun yıllardır bir camiye ve sosyal tesise ihtiyacı olduğunu vurgulayan Eren, "Yıllardır yer arama peşindeydik. Hazineden 3 bin 400 metre kare bir alana sahip olduk. Bu sevinçle derneğimizi kurduk. Gerekli olan prosedürleri yerine getirerek kazma vurma aşamasına gelmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, şunları kaydetti:

"Bizim bölgemizde bu cami gerçekten ihtiyaçtır. Bulunduğumuz bölgenin nüfusu 4 bin civarında. Bu mahalleye en yakın caminin mesafesi bir kilometre. Yaşlılarımız gidemiyor, gitse bile caminin yetersiz olması sebebiyle yer bulamama sorunu yaşanıyor. Bu sebepten dolayı bölgemizin acilen cami ve sosyal tesise ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bunun yanında Kur'an kursuna, çocuklarımız için 4 artı yaş Kur'an kurslarına ihtiyacımız var."

Kaynak: AA