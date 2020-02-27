'Çaycı Hüseyin öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! İşte gerçekler

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42

Hakkında sürekli ölüm haberleri çıkan oyuncunun son olarak da koronovirüsten öldüğü iddia edildi.







İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Sosyal medyada 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Daha önce de hakkında birçok defa öldüğüne dair haberler çıkan Alpaslan Özmol, YouTube kanalında çektiği bir video ile bu iddialarla dalga geçmişti.







ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin rolü ile tanınan Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976'da Almanya Hamburg'da doğdu.











ALPARSLAN ÖZMOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (Hüseyin, TV Dizisi, 8 Sezon, 2002-2004, 2010-2013, 2017-2018)





Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)





Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)





Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)





Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)





Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)





Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)





Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)





Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)





Düş Yakamdan (Hıdır, TV Dizisi, 2007)





Sınav (Kantinci Seyfo, Sinema Filmi, 2006)





Güldünya (General Siton, TV Dizisi, 2006)





Saklambaç (Satır, TV Dizisi, 2005)





Çocuklar Ne Olacak (Çaycı Hüseyin, TV Dizisi, 2004)





En İyi Arkadaşım (Astıra, TV Dizisi, 2004)





Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)





En Son Babalar Duyar (Hüseyin, TV Dizisi, 2002)





Kahkaha Show (TV Dizisi, 2000)





Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Çaycı Hüseyin, 1999-2003)



