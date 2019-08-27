Oyuncu Alpaslan Özmol, ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı

27.08.2019 13:49

Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla yıllardır adından söz ettiren tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti. Sürekli yaşadığını belli etmeye çalışan oyuncu son çareyi bir basın açıklaması yapmakta buldu.

HER GÜN YAŞAYIP YAŞAMADIĞI SORULUYOR

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi.

"ÇORUM'DAKİ TSUNAMİDE ÖLMEDİM"

Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum'da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim" diyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti.

"ÖLÜRSEM SİZE HABER VERECEĞİM"

Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, "Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz" diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi.

Kaynak: İHA