Çay Kaymakamı Tanrıkulu için veda yemeği düzenlendi

20.08.2019 11:18

Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu için ilçede veda yemeği düzelendi.

8 Ağustos Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Burdur Bucak Kaymakamlığına atanan Erol Tanrıkulu için veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, daire amirleri ve Kaymakamlık çalışanları katıldı.

Yemekte konuşan Tanrıkulu, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Burdur Bucak Kaymakamlığı'na atandığını anımsattı.

Çay'da görev yaptığı süre boyunca son derece mutlu olduğunu kaydeden Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum. Çaylı kardeşlerimin Burdur Bucak'ta bir evleri daha oldu. Sizlere kapım her zaman açık Çay ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarımızla bir bütün olarak ekip ruhu ile çalıştık. Çay Kaymakamlığım süresi içerisinde en büyük hayalim ve projem Eber Gölümüzün turizme açılması için başlattığımız Eber Gölü Tesisleri projesidir. Ülkemizdeki turizmciler tarafından çok sık ziyaret edilen, yol kenarına yakın ve göçmen kuş çeşidinin çok olduğu Eber Gölü, İnanıyorum ki bizden sonra Çay Kaymakamlığına gelecek olan meslektaşım tarafından projemize sahip çıkılacak ve turizme açılacaktır."

İlçeye yaptığı hizmetler anısına Tanrıkulu'na yemekte bir de plaket verildi.

Kaynak: AA