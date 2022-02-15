Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Güler'den Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret

ÇAY, AFYON (AA) - Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden seçilen Ceylan Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette, ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman birlik ve beraberlik içinde çalıştığını belirtti.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Ceylan Güler ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."ifadesini kullandı.