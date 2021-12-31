Çay'dan kısa kısa

ÇAY, AFYON (AA) - Çay'da İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı.

İlçe Nüfus Müdürü Murat Hakan Kucur, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ülkemiz genelindeki bütün nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept projesi ilçemizde de hayata geçirildi. Her zaman vatandaş memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışı ilkemizden ödün vermeden çalışan ilçe nüfus müdürlüğümüz yenilenen konseptiyle halkımıza daha hızlı, kaliteli ve konforlu hizmet vermenin heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kucur, kendilerine destek veren Bakan Soylu ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çay Belediye Başkanı Atlı'dan yemi yıl mesajı

Çay Belediye Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Atlı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılında ülkemizde güzel olaylar olduğu gibi salgın ve tabii afetler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle bazı acı olaylar yaşandı. İnşallah 2022'de ülkemize ve Çaylı hemşerilerime ve tüm dünyaya sevdikleriyle birlikte Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı güzel bir yaşam diliyorum."ifadelerini kullandı.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri

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