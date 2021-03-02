Çay'dan kısa kısa

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ve Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçedeki Kadın Kooperatifine ait üretim atölyesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ve Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçedeki Kadın Kooperatifine ait üretim atölyesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, kente kurulan Kadın Kooperatifinde, yöresel unlu mamuller yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, yaptığı açıklamada, kadınların üretim ve kalkınmada söz sahibi olacağı Kadın Kooperatifindeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Çay ilçemize ait yöresel bükme, börek, baklava, yaş pasta, kuru pastadan oluşan unlu mamulleri önümüzdeki günlerde seri üretime geçerek satışa sunulacak. Kadın eli değecek Çay değişecek hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çay'da alt yapı çalışmaları

Çay Belediyesi, ilçede 2,5 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi - Otogar arasındaki 2 buçuk kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattını yapılıyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "İstasyon ile Otogar arasındaki vatandaşlarımıza ait işyerlerinin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 2 buçuk kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattını yapıyoruz. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper