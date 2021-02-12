Çay'dan kısa kısa

Çay Belediyesi, ilçede yoğun kullanılan Atatürk Bulvarı'nda çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin Atatürk Bulvarı'nda parke taşlarını yenilendiğini belirterek elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Çay'da temizlik çalışmaları

Çay Belediyesi, kentteki mahalle, sokak ve yol güzergahında temizlik çalışması yapıyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahalle, cadde, sokaklar ile park ve bahçeler gibi vatandaşlarımızın sık kullandığı yerlerde, temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizdeki bütün mahalleler de genel temizlik çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper