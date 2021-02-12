Çay'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çay'dan kısa kısa

12.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:46
Çay'dan kısa kısa

Çay Belediyesi, ilçede yoğun kullanılan Atatürk Bulvarı'nda çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Çay Belediyesi, ilçede yoğun kullanılan Atatürk Bulvarı'nda çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin Atatürk Bulvarı'nda parke taşlarını yenilendiğini belirterek elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Çay'da temizlik çalışmaları

Çay Belediyesi, kentteki mahalle, sokak ve yol güzergahında temizlik çalışması yapıyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahalle, cadde, sokaklar ile park ve bahçeler gibi vatandaşlarımızın sık kullandığı yerlerde, temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizdeki bütün mahalleler de genel temizlik çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çay'dan kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:51:24. #1.14#
title