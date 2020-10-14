Çay'dan kısa kısa
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Çay'dan kısa kısa

14.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:48
Çay'dan kısa kısa

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçedeki et ürünleri işletmesinin açılışını yaptı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçedeki et ürünleri işletmesinin açılışını yaptı.

Zafer Caddesi üzerindeki yeni iş yerinin açılışında konuşan Atlı, "Çay'da istihdam alanlarının çoğalması elbette bizi son derece mutlu ediyor. Yeni iş yeri açılan kardeşlerimizin ilçemize güzel hizmetler yapacağından hiç kuşkumuz yok. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni iş yerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yeni iş yerinin açılışı yapıldı.

Çay'da altyapı yenileme çalışmaları

Belediye Başkanı Atlı, Turgut Özal Bulvarı'ndaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Atlı, burada yaptığı açıklamada, "Bulvar üzerindeki eski kilitli parke taşlarının sökülmesiyle birlikte altyapı yenileme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından da yolumuza sıcak asfalt serilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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