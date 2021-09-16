Çay'da İlköğretim Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dörtyol Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program, Şehit Kamil Tuna Kurtuluş İlkokulunda yapıldı.

Törende konuşan sınıf öğretmeni İbrahim Durmuş geleceğin teminatı çocukların kaliteli eğitim alabilmesi için eğitimciler olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Durmuş, "2021-2022 eğitim öğretim yılının velilere, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Şehit Kamil Tuna Kurtuluş İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programla tören sona erdi.