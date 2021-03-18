Çay ağacı sabunu faydaları - Çay ağacı kullananların yorumları! Çay ağacı yağı nasıl kullanılır, sivilcelere faydası nedir?

Çay ağacı yağı ne işe yarar? sorusu merak ediliyor. Çay ağacından elde edilen yağ ve özlerle zenginleştirilen çay ağacı yağı nasıl kullanılır? Çay ağacı sabunu faydaları nelerdir? Çay ağacı sabunu sivilcelere iyi gelir mi? Sivilce ve akne kurutucu olmasıyla biliniyor. Çay ağacı sabunu cilt ve el temizliğinde güçlü bir dezenfektandır. Peki saça ve cilde faydaları bulunan çay ağacı sabunu nasıl kullanılır? Ne sıklıkla kullanılmalıdır?

Çay ağacı sabunu ne işe yarar? Çay ağacı sabunu yüze, saça kullanılır mı? Çay ağacı sabunu faydaları nelerdir? Sivilce ve akne kurutucu olarak bilinen çay ağacı sabunu nasıl kullanılır? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için çok sık dezenfektan ve sabun kullanıyoruz. Çay ağacı sabunu da güçlü bir dezenfektan olma özelliğine sahip. Koronavirüsten korunmak için çay ağacı sabunu kullanılır mı?

Çay ağacı sabunu, taze çay ağacı yağıyla ve özleriyle yapılır. Çay ağacı yağının, tüm vitamin ve minarellerini cildinize taşır ve tam bir şifa kaynağıdır. Sabunun sağladığı pek çok yarar vardır. Özellikle sivilce ve akne kurutucu olması önemlidir. Ayrıca ciltte doğal dezenfektan görevi görmesi önemlidir.

Günümüzde sivilce ve akne sorunu yaşayan herkesin kullandığı bir sabundur. Çay ağacı sabunu içeriği bakımından oldukça değerli olup, mantar ve böcek ısırması gibi birçok rahatsızlıkta yaygın olarak tercih edilmektedir.

ÇAY AĞACI SABUNUNUN FAYDALARI/ SİVİLCELERE FAYDASI NEDİR?

Çay ağacı sabunun pek çok faydası vardır. Özellikle saf ve doğal olan sabun pek çok cilt problemlerine iyi gelir. En güvenilir sivilce karşıtı ürünlerin başında gelir. Günlük cilt bakımı rutinine eklendiğinde akne ve sivilce oluşumunu engellediği görülmektedir. Oluşmakta olan sivilce ve akneyi kurutur ve tekrar oluşumunu engeller. Ayrıca derin akne ve sivilcelerin yol açtığı izlerin görünümünü azaltır. Cilt lekelerini gidermede etkilidir. Özellikle ergenlik döneminde yoğun ve iltihaplı sivilce problemini giderir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde cilt problemlerini çözer. Ağrılı sivilcelerin acısını alıp söndürür. İzi kalmış olan sivilce lekelerinin görünümünü azaltır ve de rengini açar.

İlk kullanımdan itibaren virüs ve bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Güçlü antioksidanlara sahip olduğu için, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten de korur. Günlük bakımda önemli bir dezenfektandır. Cilt temizliğinde kullanılacak hem güvenli hem de etkili bir sabundur.

Kış aylarında yaşanan nezle, grip, bronşit gibi hastalıklara karşı kullanılabilir. Çay ağacı yağı ile birlikte kullanılan sabun, gribal enfeksiyonları atlatmakta güçlü bir etki sağlıyor.

Antibakteriyel olan çay ağacı sabunu pek çok bakteri hastalıkları tedavisinde kullanılabilir. Özellikle ayak mantarı olan kişiler kullanmalıdır. Düzenli kullanıldığında ayaktaki mantar ve kaşıntıları önlemeye yardımcıdır.

Doğal bir tedavi edici etkiye sahip olup aynı zamanda güneş sonucu meydana gelen yanık ve soyulmalara oldukça fayda sağlamaktadır.

Özellikle saç derisi hastalıklarında saçtaki kepeği önlemede çay ağacı sabunu kullanılıyor. Saç derisindeki yaraları ve oluşan deri rahatsızlıklarını yok eder. Sağlıklı, hava alan saçlar ile karşılaşırsınız.

Yaz aylarında şikayet edilen pişik sorunuyla savaşır. Banyoda kullanıldığında pişik oluşumunu engeller. Bebekler için de kullanıma uygundur. Bebek poposunda da sık sık karşılaşılan pişik problemine iyi gelir. Cildi onarır ve hücresel anlamda yenilik sağlar.

Kokusu ve bıraktığı ferahlık hissiyle banyoda spa keyfi yaşamanızda etkilidir. Cildin rahatlamasını ve temizlenerek arınmasını sağlar.

ÇAY AĞACI SABUNU NASIL KULLANILIR?

Çay ağacı sabunun probleminize uygun şekilde kullanmalısınız. Cildinizde yağ kaynaklı bir sorun varsa çay ağacı sabununu her gün, sorun çözüldükten sonra ise iki günde bir kullanabilirsiniz. Sivilceler kuruduktan sonra da, iz oluşmasını önlemek çay ağacı sabunu kullanılmaya devam edilmelidir.

Saç derisi ve bakterikaynaklı bir sorununuz varsa 3 günde bir kullanabilirsiniz. Problem geçtikten sonra ise ayda 1-2 kez kullanmak yeterli olacaktır.

Sorun çözüldükten sonra kullanıma düzenli olarak devam edilmeli ve problemin tekrar oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Çay ağacı sabununu, ilk olarak istediğiniz bölgeye bol köpük sürerek uygulayınız. Birkaç dakika bekledikten sonra güzelce yıkayıp durulayın. Tamamen bitkisel olduğundan yan etkisi bulunmasa da cildiniz hassas ya da alerjik bir yapıya sahipse beklenmeyen bir durum gözlemeniz halinde hemen kullanmayı bırakmanız gerekmektedir. Göz ile temasından kaçının, temas halinde bolca suyla yıkayınız.

Sabunu kullanmaya başladıktan sonra, etkili bir sonuç için kimyasal içerin şampuan ve temizleme jellerinde uzak durmalısınız.

ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çay ağacı yağını kullanmadan önce cildin derinlemesine temizlenmesi gerekir. Daha etkili olması için çay ağacı sabunu kullanılmalıdır.

Çay ağacı yağını kuru cilde uygulamak önemlidir. Derinlemesine temizlenen cildi kurutun.Sonrasında çay ağacı yağını akneye sürmeden önce cildinin sağlıklı bir bölgesinde test etmelisin. Bir damla yağı eline ya da kolayca ulaşılabilecek başka bir yerine damlatıp birkaç dakika beklet. Cildini tahriş etmezse, o zaman cildine sürmek için uygundur.

Sorunlu bölgeye pamuk yardımıyla nazikçe sürün. Birkaç saat bekletmek yeterlidir. Fakat 1 gece bekletmek kesin sonuç verir. İşlem bittikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayın. Her gün tekrarlanırsa en güçlü sonuca varılır.

ÇAY AĞACI SABUNU KULLANANLARIN YORUMLARI;

"Kullanmaya başlayalı 1 ay oldu. Kokusunu ve yüzüme sürdüğümdeki ferahlığını çok seviyorum."

"Çay ağacı sabununu kullandıktan sonra sivilce ile hiç karşı karşıya kalmadım diyebilirim."

"Yüzü yağlanan ya da sivilcesi olanlar için çok iyi bir sabun. Özellikle egzama gibi rahatsızlığınız varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz."

"Yüzü yıkadığınızda yumuşaklık ve temizlik hissi veriyor. "

"Severek kullandığım bir ürün, yüz yıkama için sabun kullanmayı genel olarak önermiyorum ama yağlı bir cildim olduğu için duş jeli niyetine çok iyi oluyor."

"Ürün ile yüzümü yıkadığımda gerçekten temizlendiğini hissediyorum. Kolay durulanıyor. Çok hoş ve hafif bir kokusu var."

"Doktorumuzun önerisi ile çocuğumuz için çay ağacı sabunu kullanmaya başladık herkes kullanabilir ilk kullanımda fark edeceksiniz duru temizliği."

"Daha önce de kullanmıştım. Gayet güzel bir ürün. Sivilcelere iyi geliyor."

"Annemle kullanıyoruz, gayet memnun kaldık. Özellikle karma ciltler için birebir. Tavsiye ederim."

"Saç ve yüz için kullanıyorum memnunum özellikle cildime çok güzel geldi."

The Soap Factory Çay Ağacı Sabunu %100 el yapımıdır ve doğallığı özenle korunmuştur. Çay ağacının şifa kaynağı yağ özlerinden üretilmiştir. Çay Ağacı yağının tüm vitamin ve minerallerini cildinize taşır. Faydasını saymakla bitiremediğimiz çay ağacı sabununu The Soap Factory'den tercih edebilirsiniz.

Satın almak için linke tıklayınız.