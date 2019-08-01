Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılar tarihe ışık tutuyor - VAN

Van'nın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki 2 bin 750 yıllık nekropol alanında sürdürülen kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 22 kişilik ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Kazı ekibi tarafından kazılarda ortaya çıkarılan Urartularda aristokrat kesiminin gömüldüğü mezarlıkta dört farklı ölü gömme adetiyle karşılaşıldı.

Kaleyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalede çok ciddi bir tarihi dokunun olduğunu ve bunun gün yüzüne çıkarmak için de arkeologların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaleyi turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Vali Bilmez, "Bakanlığımızdan buradaki kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Bakanlık da olumlu bakıyor. İnşallah bu kazılar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ortaya çıkan bu güzelliklerin kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizme bütünleşmesi gerekiyor. Bunun için sahada yapılması gereken işler var. İnşallah yöre halkı da bu tarihi dokuya sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Van'ın tarihi, kültürel ve doğa güzellikleriyle ziyaretçilerin hayran kaldığı bir şehir olduğunu söyledi.

Çavuştepe Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında sürekli yeni bulguların ortaya çıktığını ifade eden Şevli, "Bu yıl yeni bulgular bulundu. Buranın turizm alanları olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Üniversite olarak burada kazı çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da tarihi ve kültürel mekanların ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Kazılan her alanda yeni bir tarih ortaya çıkıyor. İlçemiz tarihi ve turizm açısından çok önemli bir yer. Bizler de bu tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için kazı çalışmalarına tüm desteği sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Dört çeşit ölü gömme şekli tespit ettik"

Kazı başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu da ortaya çıkarılan yeni verilerin Urartu arkeoloji tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Urartu yönetici sınıfın gömüldüğü bir alanda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada dört çeşit ölü gömme şekli tespit ettik. Birincisi, ölülerin küllerinin urne denilen küpün içerisine konulması, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar şekli ve dördüncüsü de direkt toprağa gömme şekli. Bunların dördünün ilk kez bir alan içerisinde yer alması önemli. Bu da çok tanrılı bir dine inan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü de bize gösteriyor. Bulduğumuz yeni alan çok ilginç. Şuana kadar hiç bir nekropol alanında karşılaşmadığımız durumla karşı karşıyayız. Mezarlardan çıkan takılar buranın bir yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA