Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin Arslanlı Yol'da yürümeleri

Mozoleye çelenk bırakmaları

Anıtkabir önünde fotoğraf çektirmeleri

Çavuşoğlu'nun deftere yazdığını okuması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.