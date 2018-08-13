Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin Arslanlı Yol'da yürümeleri Mozoleye çelenk bırakmaları Anıtkabir önünde fotoğraf çektirmeleri Çavuşoğlu'nun deftere yazdığını okuması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin Arslanlı Yol'da yürümeleri
Mozoleye çelenk bırakmaları
Anıtkabir önünde fotoğraf çektirmeleri
Çavuşoğlu'nun deftere yazdığını okuması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.