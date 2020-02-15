Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

15.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:40
Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı , bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği 'nın Münih kentinde eski Devlet Başkanı ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü
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