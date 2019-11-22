Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı
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Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Açılış töreninde dua okunması Kurdele kesimi NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

22.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:21
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Açılış töreninde dua okunması

Kurdele kesimi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da 'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı
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