Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı
Haberler » Dünya » Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı - Haberler

Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.

16.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:56
Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı

Dışişleri Bakanı , (SMO) askerlerine, 'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.


SMO askerlerinin Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı." yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler