Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.
16.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.
SMO askerlerinin Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı." yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com