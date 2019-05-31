Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü

Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü

- Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis Görüşmeden detaylar MEKKE - Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.

- Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis
Görüşmeden detaylar MEKKE - Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.

Kaynak: AA
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