Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı
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Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile de biraraya geldi.

20.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:49
Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için 'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile biraraya geldi.


Görüşme sonrası taraflar görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaparken Avrupa Birliği (AB) tarafı ile Türk tarafının değerlendirmeleri arasında önemli farklar olduğu görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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