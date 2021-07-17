Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde skandal görüntü! Türk bayrağı daha küçük boyutta yer aldı
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Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde skandal görüntü! Türk bayrağı daha küçük boyutta yer aldı

Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde skandal görüntü! Türk bayrağı daha küçük boyutta yer aldı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Bir takım temaslardan bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Suudi mevkidaşı Faisal bin Ferhan'la bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde salonda yalnızca büyük Suudi Arabistan bayrağının olduğu, Türk bayrağının ise daha küçük boyutta sadece bir sehpada olması tepki çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" adlı konferans kapsamında dün ve önceki gün bir dizi önemli temasta bulundu.

BAYRAKLARIN BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ

Çavuşoğlu'nun programında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan'la bir görüşmede yer aldı. İki mevkidaşın görüştüğü salonda ise bayrak detayı dikkat çekti. Salonda büyük Suudi Arabistan bayrağı yer alırken, büyük Türk bayrağının olmadığı görüldü. Salondaki sehpada Suudi Arabistan bayrağına nazaran daha küçük boyutta bir Türk bayrağı yer aldı.

Öte yandan Taşkent'teki görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞMEDE BAYRAKLARIN BOYUTU EŞİTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Ferhan'la en son Suudi Arabistan'da 10-11 Mayıs'ta görüşmüştü. Bu ziyaretin gerçekleştiği toplantı salonunda her iki ülkenin de büyük bayrağı yer almıştı.

Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde skandal görüntü! Türk bayrağı daha küçük boyutta yer aldı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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