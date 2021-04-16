Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısına, Yunan Bakan'ın Türkiye'yi hedef alan sert sözleri damga vurdu. İthamların altında kalmayan Çavuşoğlu ise basın toplantısı bitmeden gerekli cevapları mevkidaşına iletti. Bugünse Yunan basını, "Çavuşoğlu'nun öfke patlamasının Türk saldırganlığının ve Ankara'nın Yunan egemenlik haklarını gasp etme girişiminin bir örneği olduğu" gibi skandal ifadelere yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankara'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü.

HER ŞEY GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Dostane bir havada başlayan ve iki bakanın da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap ettiği basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun "Pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermesinden sonra yön değiştirdi.

TÜRKİYE'Yİ İTHAM EDİNCE ÇAVUŞOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlaması ve "Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" demesinin ardından Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."

YUNAN BASINI KONUYU MANŞETE TAŞIDI

Basın toplantısında yaşanan gerginlik, Yunan medyasında geniş yer buldu. Pek çok gazete, iki bakanın görüşmesini sayfalarına taşıyarak manşetten verdi.

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı. Gazete, Dendias'ın dün ve bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçokakis ile kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN ÖFKE PATLAMASI"

Yunan Protothema gazetesi ise, gecenin ilerleyen saatlerinde "Çavuşoğlu'nun patlamasının arka planı" başlıklı bir haber yayınlayarak manşetten verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Dendias'a dersini vermesini sindiremeyen Yunan medyası provokatif ifadelerle dolu bir habere imza attı. Protothema'nın haberinde, "Çavuşoğlu'nun öfke patlamasının Türk saldırganlığının ve Ankara'nın Yunan egemenlik haklarını gasp etme girişiminin bir örneği olduğu" gibi skandal ifadelere yer verildi.