Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu "evde kalın" çağrısı
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Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu "evde kalın" çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde görev alan büyükelçi ve başkonsolosların mesajlarının da yer aldığı bir video yayınlayarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları...

29.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:20
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde görev alan büyükelçi ve başkonsolosların mesajlarının da yer aldığı bir video yayınlayarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamalarını istedi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan, "Bizim için değerlisiniz! Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için evde kal!" notuyla ve "Hayat Eve Sığar, Evde Kal, Birlikte Yeneceğiz" etiketleriyle bir video paylaştı.

Mesajında "ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlara ve soydaşlara" seslenen Çavuşoğlu, "Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız." dedi.

Çavuşoğlu, video mesajında şunları kaydetti:

"Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin lütfen. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'da 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız. Sizlere ana vatandan en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun."

Büyükelçilerden "Hayat eve sığar" mesajı

Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, bazı dış temsilciliklerde görevli büyükelçi ve başkonsoloslar da yurt dışındaki vatandaşlara "Evde kalın" ve "Hayat eve sığar" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Sizlerden istirhamım, ağabeyiniz, büyükelçiniz ve kardeşiniz olarak, evde kalmanız ve sağlıkla kalmanızdır." mesajını verirken, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "Evde kaldıkça hastalar başkalarına hastalık bulaştırmayacak, hasta olmayanlar ise kendilerini koruyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "Bu zor dönemde kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için mecbur olmadıkça evde kalın, evden çalışın." çağrısını yaptı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenen Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da en önemli tedbirin evde kalmak olduğunu belirterek "Hayatı eve sığdırma zamanı" olduğunu kaydetti.

Videoda ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Bordo Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, Şikago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner de "Türkiye'ye yeniden kavuşmak, memleket hasretini dindirmek için evde kalın" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu "evde kalın" çağrısı

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