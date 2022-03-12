Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür - Haberler

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Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür

AA - Emre Karaca - Güncel
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Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı için yaptığı daveti kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı için yaptığı daveti kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir." ifadesi kullanıldı.

"İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır." ifadesi kullanılan açıklamada, iki ülke bakanının da iki ülkenin özel temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan ettiği vurgulandı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Güncel, Haberler

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