: Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü

11.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için geldiği Karadağ'da, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, anlaşmaların imzalanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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