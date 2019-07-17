Çavuşoğlu, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı

İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.

Çavuşoğlu, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı

İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri Konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.


Kaynak: DHA
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