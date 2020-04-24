Çavuşçu Gölü'nde denetimler sürüyor Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan ve su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Çavuşçu Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan ve su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Çavuşçu Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çavuşçu Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde birisi sahipsiz olmak üzere iki ığrıp ağı ele geçiren ekipler, ağlara takılı vaziyetteki canlı balıkları tekrar suya bıraktı.

Su ürünleri avlanma yasağının olduğu dönemde göl sularına ağ serdiği iddia edilen bir avcı hakkında ise idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Denetim ve kontrollerin bundan böyle de süreceği belirtildi.

Kaynak: AA