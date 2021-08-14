Çavdarhisar barajına 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Çavdarhisar barajına 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Çavdarhisar barajına 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında Çavdarhisar barajına 15 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında Çavdarhisar barajına 15 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında, Müdürlüğümüz tarafından Çavdarhisar barajına 15 bin sazan balığı yavrusu atılarak balıklandırılmıştır. Sazan balığı, çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklılığı, yüksek büyüme hızı, bir seferde ortalama 200-300 bin adet yavru vermesi gibi özelliklerinden dolayı balıklandırma çalışmalarında tercih edilmektedir. Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların 'boy' ve 'mevsimsel av yasaklarına' uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar barajına 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Çavdarhisar barajına 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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