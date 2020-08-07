Çavdarhisar'a "Millet bahçesi" Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde millet bahçesi yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde millet bahçesi yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

AK Parti Çavdarhisar İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Hacukebir köyümüzde atıl vaziyette bulunan alanı millet bahçesi yapma çalışmalarını başlayan Muhtarımız Müslüm Onur ve köy halkına teşekkür ediyoruz. Özel idare olarak anlamlı ve bu güzel çalışmayı gereken desteği vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA