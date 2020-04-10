Çav bella korana
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çav bella korana - Haberler
Selçuk, Efes, Güncel

Çav bella korana

Efes Selçuk koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye bandosu ile moral buldu.

10.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:30
Çav bella korana

Memleketim, Çav Bella ve Güzel Günler Göreceğiz melodileri ile kentin sokaklarını coşturan Efes Selçuk Belediye Bandosu, sağlık çalışanlarından da tam not aldı. Devlet hastanesi önünde Efes Selçuk Belediye Bandosu'nu karşılayan sağlıkçılar, bando takımının "Çav Bella" performansına eşlik ettiler.

HALK PAZARINDA BANDO İLE ALIŞVERİŞ

Efes Selçuk Belediye Bandosu belediye hizmet binası önünden başlayarak kentin sokaklarını müziğin neşesiyle doldurdu. Bando takımı; hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verirken, Efes Selçuk Halk Pazarı'nda alış veriş yapan vatandaşlar da müzik ziyafetine ortak oldu. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor günlerde kentin sokaklarında moral dağıtan ve büyük beğeni toplayan bando ekibine sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik ettiler.

"UMUT FİLİZİNİ YÜREKLERE SERPİŞTİRDİK"

Birbirinden güzel melodileri ile bu zor günlerde Efes Selçuk'a moral olan bando takımının adeta neşe saçtığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "11 Nisan 2019'dan yani mazbatayı aldığımızdan bu yana Efes Selçuk'ta bir bando takımı kurulmasını istiyorduk. Ancak gönül isterdi ki; çok daha iyi şartlarda bunu yapalım. Sağlıkçılarımızın gerçekten tam bir kahramanlık gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden bütün hazırlığımızı yaparak hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür ettik. Onların fedakârlıklarına olan minnetimizi göstermek istedik. Fark ettik ki; ufacık bir melodi şu anda onlar için bir mucize.Umarım her şey geride kalacak. Ve biz yine onların sayesinde, o kahramanların sayesinde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplumun böyle bir dönemde umuda ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Sengel;"Bandomuz Efes Selçuk Halk Pazarı'nda da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bütün sokaklarda da aynı durum söz konusu. Birçok kişiden telefon aldım. Bizeğer umut filizini biraz serpiştirebildiysek yüreklere ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti Haberler
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat...
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Çav bella korana - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 09:00:37. #1.14#
title