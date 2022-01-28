Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti - Haberler
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Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti

AA, Juan Sebastian Arias Rodriguez - Güncel
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Camayo için düzenlenen cenaze töreni Yerli Muhafız Koordinatörü Jorge Ulcue'nin açıklaması Cauca Yerli Bölgesel Konseyi'nin eski koordinatörü Jose Albeiro Camayo, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından öldürüldü.

Camayo için düzenlenen cenaze töreni

Yerli Muhafız Koordinatörü Jorge Ulcue'nin açıklaması Cauca Yerli Bölgesel Konseyi'nin eski koordinatörü Jose Albeiro Camayo, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından öldürüldü. Camayo için düzenlenen cenaze töreninde geleneksel müzikler çalındı.

Bu yıl içinde Cauca'nın yerli gruplarına yapılan üçüncü saldırı olduğunu söyleyen Yerli Muhafız Koordinatörü Jorge Ulcue, 14 Ocak'ta yapılan saldırıda da 2 kişinin öldürüldüğünü ve ölenlerden birinin 14 yaşından küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti

Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti

Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Cenaze, Güncel, Haber

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