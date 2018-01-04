Çaturoğlu, Rektör Azar ile Alaplı Myo'yu Ziyaret Etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Soner Yavuz ile Alaplı Meslek Yüksek Okulu hizmet binasında bir araya gelerek, yapılacak olan yatırımlarla ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.



Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Soner Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Çaturoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; "Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak yeni atanan Sayın Yavuz'a hayırlı olsun temennisinde bulunmak amacıyla geldik ve görevlerinde başarı dileklerimizi ilettik. Bu arada Alaplı Meslek Yüksek Okulunu ziyarete gelen Rektör Vekili Sayın Azar ile bir araya gelerek Zonguldak'ta ve ilçelerinde yapılacak olan yatırımları masaya yatırma imkanımız oldu. Süreçler planlanan şekilde devam etmektedir."



Gerçekleştirilen toplantıda Alaplı Yüksek Okulu eski Müdürü Rıfkı Henden, Alaplı TSO Meclis Başkanı Yüksel Koçak, AK Parti Alaplı İlçe Yönetim Kurulu Siyasi İşler Başkanı Mehmet Yavuz, Teşkilat Başkanı İbrahim Şengün'de hazır bulundu. - ZONGULDAK