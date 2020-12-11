Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor
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Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor

11.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:53

Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor Tarımsal arazileri besleyen barajda su seviyesi anormal düzeyde düştü Olta balıkçılarının da tercih ettiği baraj havadan görüntülendi Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca: "Bu gölet suyunu Seyitgazi ilçemizde bulunan...

Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor

Tarımsal arazileri besleyen barajda su seviyesi anormal düzeyde düştü

Olta balıkçılarının da tercih ettiği baraj havadan görüntülendi

Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca:

"Bu gölet suyunu Seyitgazi ilçemizde bulunan 26 mahalledeki çiftçiler tarımsal sulama amacıyla kullanıyor"

ESKİŞEHİR - Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı'nın su seviyesi büyük oranda düşerken, tarımsal ürünleri için baraj suyunu ihtiyacı olan çiftçiler ise bu durum karşısında endişe ediyor.

Kırka mahallesi sınırları içinde bulunan Çatören Barajı'nda su seviyesi ciddi oranda düştü. Çevre mahallelerde yaşayan çiftçilerin tarımsal amaçla kullandığı baraj suyundaki azalma drone ile havadan görüntülendi. Geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık üçte bir oranında su seviyesi çekilen barajdaki kuraklık, başta çiftçiler olmaz üzere 26 mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

"Kuraklığın devam etmesi halinde çiftçilerimiz zarar görecektir"

Barajdaki su seviyesi hakkında açıklamalarda bulunan Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca, çevredeki tarım arazilerinde yetişen mahsullerin bu baraj suyu ile sulandığını belirtti. Kuraklığın devam etmesi halinde çiftçilerin zarar göreceğini ifade eden Büyükkaraca, "Bu baraj suyunu, Seyitgazi ilçemizde bulunan 51 mahallenin 26'sında ve diğer ilçelerdeki çiftçiler tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor. Olta balıkçıları da bu baraj gölünü tercih ediyor. Geçmiş yıllara göre üçte bir oranında su seviyesi azaldı. Bu da 26 mahallede bulunan çiftçilerimiz için üzücü bir durumdur. İnşallah yağmur ve kar yağışlarımız fazla olur. Ama böyle giderse bu durum çiftçimize zarar verecektir. Burası, arpa, buğday, pancar ve silaj mısır ürünlerinde sulama ihtiyacını karşılayan barajımızdır. Ülke genelinde olduğu gibi tarımsal amaçla bir sıkıntı olursa ekonomi anlamında, yediğimiz un ve ekmek gibi ihtiyaçların fiyatı değişebilir. İnsanların 12 ay emek çekip; ekip, biçip ve mahsul alamaması gerçekten sıkıntılıdır. Borçlarını ödeyemezler ve bu da sıkıntı oluşturur" şeklinde konuştu.

Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor
Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor
Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor
Çatören Baraj suyunun üçte bir azalması çiftçileri tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT

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