Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri
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Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

28.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:13

Azerbaycan - Ermenistan sınırında devam eden çatışmalardan sonra iki ülkenin askeri gücü merak konusu oldu. Askeri varlıkların karşılaştırılmasında ise Azerbaycan'ın hem askeri personel sayısında hem de mühimmat sayısında üstünlük sağladığı görüldü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir süredir devam eden gerilim, dün sınır hattında yaşanan çatışmalarla devam ediyor. Azeri sivilleri öldüren Ermenistan'a, 550 Ermeni askerini öldürüp çok sayıda mühimmatı yok ederek cevap veren Azerbaycan'da kısmı seferberlik ilan edildi. Bu noktada en merak edilen soru ise iki ülkenin askeri güçleri oldu. Asker sayısında üstün taraf olan Azerbaycan'ın mühimmatlarda da Ermenistan'dan çok daha fazla güce sahip olduğu görülüyor.

ERMENİSTAN'IN 3 KATI NÜFUSA SAHİP

Dünyanın en güçlü orduları listesinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri gücü en merak edilen konuların başında yer alıyor. Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran bulunuyor. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilen Azerbaycan'ın Türkiye ile sınırı ise tam 17 kilometre. Son yapılan nüfus sayımı ölçümlerine göre Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusu bulunurken Ermenistan'ın nüfusu ise yaklaşık 3 milyon.

Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

AZERBAYCAN ORDUSUNUN BÜTÇESİ 7.5 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerin 2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat yani 7.5 milyar dolar olarak biliniyor. Toplam asker sayısı 381.940 olarak açıklanan Azerbaycan'ın mühimmat listesi ise şu şekilde:

Kara Kuvvetleri:

Ana Muharebe Tankları

T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)

T-80 MBT x 25

T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.

T-64 MBT x 100

T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınıyor)

T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınıyor)

Toplam: 832 Tank

Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

Zırhlı Muharebe Aracı

BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120

BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240

BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100

BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50

BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30

BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3

BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29

BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240

BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210

BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180

BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)

Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)

Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100

Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100

Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150

Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

Çok Namlulu Roketatarlar

"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126

"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60

"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30

"RAK-12" 128mm MLRS - 12

"LAR-160" MLRS -50

"EXTRA" 300-mm MLRS - 35

107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)

122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)

RM-70 "Vampir" 122mm -48

"Polonez" 301 mm MLRS

Havan Topu ve Obüsler

M-46 130 mm Sahra topu x 90

D-44 85 mm - 100

D-30 122 mm obüs - 182

D-20 152 mm obüs - 34

2A36 152 mm Top - 54

MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72

82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240

Balistik Füzeler

OTR-21 Tochka-U

T-300 Kasırga

LORA

Kundağı Motorlu Obüsler

2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136

2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72

2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45

2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48

(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15

(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40

(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36

2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45

2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100

DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72

Azerbaycan Hava Kuvvetleri:

- Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39

- Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40

- Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2

Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

ERMENİSTAN'IN ASKERİ VARLIĞI AZERBAYCAN'A GÖRE ÇOK DAHA KISITLI

Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmış. Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000 olarak açıklanmış. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunurken; ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunuyor.

ASKERİ VARLIĞI BÜYÜK KISMI KARABAĞ'DA

Azerbaycan'ın 381.940 askerine karşın Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişi olarak belirtiliyor. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahip. Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı ise işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmış durumda.

Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri

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Haber Yorumları (12)
WOMAN: Olara Türkiye var Azerbaycanın yanında çok şükür. . Allah''ım bozsun gavurların oyunlarını
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TÜRK: bu sayılanların yanına 80 milyon bizide ekleyin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
CARLOS: Azerbaycan son 10 sene de ekonomisi en hızlı gelişen ülkelerden biriydi. 10 sene içinde pek çok Avrupa ülkesi ile yarışabilecek konuma gelecekti. Tabiki birilerinin buna engel olması gerekiyordu ve sanırım başaracaklar. Allah Azerbaycanlı Kandaşlarımıza yardım etsin inşallah
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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